Турнир по шашкам среди дошкольников провели в Химках

Турнир муниципального уровня «Русские шашки» провели в школе № 14 городского округа Химки. За звание лучшего шахматиста боролись ребята старшего дошкольного возраста.

Юные жители Химок продемонстрировали впечатляющие навыки владения стратегиями в игре в шашки.

«Интеллектуальные игры, такие как шахматы и шашки, являются важным средством развития умственных способностей детей. Они помогают развивать логическое мышление, внимательность, умение принимать решения», — поделилась депутат Совета депутатов, заместитель директора школы № 14 Юлия Мамай.

Победители отборочного этапа получили ценные награды и возможность выступить в финале турнира.

Напомним, что глава Химок Дмитрий Волошин и Совет депутатов поддерживают развитие детского спорта в округе. Соревнования разного уровня проводят регулярно.

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