Турнир по шашкам и шахматам для «Активного долголетия» прошел в Балашихе

В отделении «Активное долголетие» № 1 городского округа Балашиха прошли захватывающие соревнования, в которых участники боролись за право представлять свой город во втором этапе турнира. Это мероприятие стало настоящим праздником не только для участников, но и для всех, кто ценит активное и полноценное старение.

В рамках турнира участники «Активного долголетия» имели возможность выбрать ту игру, которая им больше по душе. Для этого было подготовлено несколько игровых площадок, где каждый мог провести свои партии. Это создало атмосферу дружелюбия и соперничества, каждый участник чувствовал себя частью большой команды.

Победители первого этапа турнира теперь готовятся к следующему испытанию — они будут представлять Балашиху в августе на соревнованиях в городе Дмитров.

Для того, чтобы участвовать в дальнейших турнирах и мероприятиях, необходимо стать участником программы «Активное долголетие». С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте проекта. Также можно получить дополнительную информацию по телефонам: 8-495-523-81-55 и 8-495-522-44-37.

Программа «Активное долголетие» является масштабным проектом, направленным на улучшение качества жизни представителей старшего поколения. В рамках программы предлагаются различные спортивные секции, культурные мероприятия и занятия по интересам. Она позволяет участникам получить новые знания, расширить круг общения, вести активный образ жизни и реализовывать свой творческий потенциал.