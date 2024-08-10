Турнир по шапочным боям прошел в Пролетарской школе в Серпухове

Спортивное мероприятие для юных жителей городского округа Серпухов провели в Пролетарской школе. Турнир по шапочным боям приурочили ко Дню физкультурника, более 50 семей приняли в нем участие.

В преддверии Дня физкультурника для воспитанников Пролетарской школы в Серпухове организовали соревнования по шапочным боям. Оно прошло в рамках проекта «Старший брат» партии «Единая Россия». Поддержать ребят приехали депутаты Серпуховского Совета депутатов, члены фракции «Единая Россия» Федор Чудинов и Андрей Тихонов, а также руководитель Общественной приемной Серпуховского местного отделения партии «Единая Россия» Вадим Моторин.

В состязаниях школьники показали командный дух и тактические навыки. В конце соревнований участников угостили сладостями и подарили подарки от партии «Единая Россия».

«Помимо шапочных боев, для детей подготовили насыщенную спортивную программу. Завершился праздник выступлением творческих коллективов нашего муниципалитета», — отметил глава округа Сергей Никитенко.

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