Турнир по шахматам среди предпринимателей прошел в Химках

В городском округе Химки на площадке Библио-холла организовали первый масштабный турнир по шахматам среди предпринимателей. В состязаниях приняли участие несколько десятков бизнесменов города.

Шахматный турнир прошел по системе блиц: пять минут на обдумывание ходов. Пропустив два хода, соперник выбывает из игры.

«В детстве я занималась шахматами и решила вспомнить, как это было. Мой папа — областной гроссмейстер. Дома для себя мы часто устраивали турниры. Настрой — позитивный. Очень здорово, что в такой атмосфере можно пообщаться непринужденно и увидеть людей по-новому», — поделилась предприниматель Юлия Тельных.

Результаты игроков турнира разместят на сайте Федерации шахмат России. Каждый получит свою личную страницу и при участии в следующих соревнованиях сможет увидеть прогресс.

«В течение всего времени напряженной борьбы предприниматели соревновались за звание лучшего шахматиста. Игра позволила им проявлять находчивость и аналитический подход, столь важные как в шахматах, так и в бизнесе», — рассказал исполняющий обязанности руководителя Муниципального казенного учреждения «Малый бизнес Химки» Али Магарамов.

Каждый год в Химках организуют десятки интеллектуальных состязаний, а шахматы — один из самых популярных видов спорта.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».