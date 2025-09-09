Турнир по шахматам и шашкам для клуба «Активное долголетие» пройдет в Ступине

В Ступине 10 сентября пройдет финал турнира по русским шашкам и шахматам среди участников проекта «Активное долголетие». Соревнование объединит более 200 человек, рассказали в Минсоцразвития МО.

Победители и призеры зонального этапа выступят в командах «Север», «Юг», «Запад» и «Восток». Всего на турнире ждут представителей старшего поколения из 17 городов таких, как Ступино, Видное, Кашира, Пушкино, Подольск, Химки, Королев и другие.

«В каждой команде по восемь человек: четыре шашиста и четыре шахматиста. В четвертый раз Ступино принимает сильнейших игроков клубов „Активное долголетие“. Встречи всегда проходят в напряженной борьбе, ярко и динамично», — поделилась заместитель директора Социального центра «Ступинский» Юлия Демидова.

Финальные состязания проведут в ДК «Металлург». Ступино в заключительных играх представят опытные шашисты Сергей Мишин и Виктор Краснов. Победителем станет команда, набравшая больше всего очков. После турнира для всех желающих пройдут чаепитие и мастер-классы.

В ведомстве напомнили, что занятия по шашкам и шахматам для участников «Активного долголетия» из Ступино проходят раз в неделю группами от четырех до восьми человек. Присоединиться могут женщины от 55 лет и мужчины от 60. Подробная информация доступна по телефону 8(496) 644-13-78.