Турнир по шахматам Единой школьной лиги Подмосковья прошел в Воскресенске

В гимназии № 1 в Воскресенске прошел второй тур соревнований по шахматам Единой школьной лиги Подмосковья. В нем приняли участие 60 учащихся в составе 10 команд.

Главным судьей соревнований стал Игорь Ковпак. По его словам, одной из самых сильнейших команд является сборная гимназии № 1 в Воскресенске. В ее составе играет Захар Галимов, который завоевал две золотые медали на первенстве Центрального федерального округа по быстрым шахматам в Ярославской области. Мальчик занимается в секции два года по примеру старшего брата. Сейчас Захар тренируется в Воскресенском шахматном клубе.

В списке сильнейших также — команда лицея имени Стрельцова. В ее составе выступает Лев Эрлих. На том же первенстве он стал серебряным призером среди мальчиков до 11 лет по шахматной композиции.

Отметим, Единая школьная лига была создана в Подмосковье в 2024 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева для привлечения учащихся к занятиям спортом.