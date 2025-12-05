Турнир по самбо прошел в Зарайске

За награды боролись самбисты из разных городов региона: Зарайска, Серебряных Прудов, Каширы, Озер и Ожерелья.

«Воспитанники местной секции самбо продемонстрировали не только высокий уровень подготовки и отточенную технику, но и настоящий бойцовский дух, выступив уверенно и показав впечатляющие результаты на домашнем татами. Поздравляем спортсменов и их тренера и желаем не останавливаться на достигнутом, продолжать покорять новые вершины в мире самбо и прославлять свой город», — отметили во Дворце спорта.

Матвей Стряпунин одержал победы во всех поединках своей весовой категории, завоевав золотую медаль, его товарищи по команде, Давид Белоглазов и Марк Егоров, также внесли весомый вклад в общую копилку наград. Они завоевали бронзовые медали.