Турнир по самбо прошел в Воскресенске | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 17:57 Турнир по самбо прошел в Воскресенске Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Показательный турнир по самбо для различных возрастных групп прошел в Воскресенске. Более 30 молодых атлетов приняли участие в этих состязаниях.

Участники из округа продемонстрировали свои умения в спаррингах, демонстрируя ловкость и мастерство. Во время выступлений спортсмены представили разнообразие техник, включая защитные и нападающие приемы, спортивные фигуры и элементы акробатики.

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«Каждая страна гордится своим уникальным национальным видом спорта. Для Японии это дзюдо, для Канады — хоккей. А мы можем гордиться самбо, которое является комплексным видом спорта, объединяющим лучшие черты различных боевых искусств», — подчеркнул Андрей Баранов, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия».

Турнир организовали в рамках регионального проекта «Za самбо» от партии «Единая Россия».

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