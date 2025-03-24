Турнир по самбо прошел в Воскресенске

Спортсмены округа приняли участие в соревнованиях по самбо в Воскресенске. Мероприятие провели в рамках областного проекта «Выбор сильных» партии «Единая Россия».

На турнире состоялся ряд профессиональных боев. Организаторы напомнили, что в Воскресенске постоянно проводят тренировки, показательные выступления и турниры по самбо.

«Для Воскресенска самбо исторически является важным видом спорта. Я очень рад, что он продолжает развиваться, дети и подростки посещают секции, достигают высоких результатов, воспитывают в себе спортивный характер, волю к победе и развиваются физически», — добавил президент Федерации самбо городского округа Воскресенск, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Баранов.

Отметим, что главная задача проекта «Выбор сильных» — развивать в округе спортивную инфраструктуру и делать различные виды единоборств популярными в России.