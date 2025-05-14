Турнир по самбо прошел в Серебряных Прудах

В спортивном комплексе «Молодежный» состоялся традиционный турнир по самбо среди юношей 2011–2013 годов рождения. Соревнования были посвящены памяти летчика-испытателя, Героя Советского Союза Николая Коровушкина.

Турнир был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие около 80 юных спортсменов из различных регионов. По словам судей, юные самбисты показали высокий уровень подготовки, продемонстрировав тактическое мышление и бойцовский характер.

По итогам соревнований представители Серебряных Прудов вошли в число лучших, завоевав награды в нескольких весовых категориях.

«Турнир стал не только площадкой для демонстрации спортивных достижений, но и важным шагом в патриотическом воспитании молодежи. Память о героях прошлого, уважение к истории своей страны и готовность к защите Родины — вот те ценности, которые прививаются юным спортсменам на подобных мероприятиях», — добавили организаторы турнира.