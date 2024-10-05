Турнир по самбо под эгидой «Мособлпожспаса» прошел в Высоковске под Клином. В соревнованиях приняли участие юные воспитанники секций единоборств спортивных клубов Московской и Тверской областей.

«На турнир прибыли более двадцати пяти ребят из Истры, Торжка и Высоковска. Каждый из них уже победитель. Потому что самбо — не просто спорт. На тренировках формируется твердость духа, сила, выносливость, стойкость, дисциплина», — рассказал заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Сорокин.

Победители турнира получили кубки и почетные грамоты, а также ценные призы от региональной противопожарно-спасательной службы.

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