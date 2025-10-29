Турнир по самбо памяти академика Челомея прошел в Реутове
29-й всероссийский турнир собрал в городском физкультурно-оздоровительном комплексе более 600 спортсменов. На соревнования приехали самбисты из Москвы и Подмосковья, Ярославля, Тулы, Владимира, Красноярска, Уфы и других городов России.
Турнир посвятили памяти выдающегося ученого Владимира Челомея. Гениальный конструктор ракетно-космической техники, дважды Герой Социалистического Труда, стоял у истоков градообразующего предприятия Реутова «НПО машиностроения».
Соревнования проходили в различных возрастных и весовых категориях. Это позволило каждому участнику проявить себя. Всего на турнире разыграли 30 комплектов наград. Победители и призеры получили заслуженные медали, кубки и ценные подарки от спонсоров турнира.
Ранее спортсмены из Реутова успешно выступили на стартовом этапе Московской лиги самбо и завоевали семь медалей.