Турнир по рыбной ловле прошел в Воскресенске

Участники состязаний в течение трех часов ловили спиннингом рыбу с берега. К зачету судьи принимали предусмотренные регламентом виды рыб определенных размеров. За каждый сантиметр длины начисляли баллы, которые в итоге суммировали, чтобы определить лучший результат. Победителем стал дебютант турнира Александр Наумов из Коломны.

«Это кубок памяти нашего друга, к сожалению, он нас оставил некоторое время назад. А мы его помним, любим, и в память о нем ежегодно проводим соревнования. Это дает нам лишний повод вспомнить его и вспомнить, что такое спиннинг», — рассказал президент Федерации рыболовного спорта Подмосковья, чемпион Москвы Александр Жуков.