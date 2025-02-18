Турнир по русскому шапочному бою прошел в Орехово-Зуеве

Школьники Орехово-Зуевского городского округа поучаствовали в первом турнире по русскому шапочному бою. Задача соревнований — быстрее всех снять шапку с головы соперников.

Состязания состоялись во Дворце спорта «Восток». Участниками стали 32 школьника из восьми команд.

Почетными гостями турнира стали мастер спорта международного класса Дмитрий Двали, руководитель федерации бокса Орехово-Зуевского округа и координатор движения «Здоровое Отечество» Восточного Подмосковья Роман Андреев, а также руководитель депутатского объединения партии «Единая Россия» в Совете депутатов округа Дмитрий Нестеров.

Каждый участник проверил свои силы в трех раундах по одной минуте. Победителем стала команда с большим числом набранных очков. Ребятам вручили памятные медали и кубки.

Отметим, что соревнования организовали в рамках областного партийного проекта «Старший брат» партии «Единая Россия».