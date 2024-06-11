Турнир по рукопашному бою в Солнечногорске собрал 250 спортсменов

Турнир строительной компании «ЮКО» по рукопашному бою среди юношей и девушек 7 — 17 лет прошел в ФОКе «Олимп» в Солнечногорске. На коврах встретились свыше 250 спортсменов из Москвы, Московской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей.

Городской округ Солнечногорск был представлен воспитанниками Дома детского творчества «Буревестник» и Бойцовского клуба «Колизей». Они показали высокие результаты и завоевали 29 медалей всех достоинств: 12 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых:

1 место — Динара Кошелева, Кирилл Задков, Наири Тер-Маргарян, Владимир Бадло, Дмитрий Розвезев, Валерий Цупрун, Леонид Балякин, Данила Момот, Артем Лагуш, Александр и Анастасия Новосельцевы, Максар Дашиев и Александр Белков;

2 место — Евгения Родионова, Николь Тимина, Вадим Григорьичев, Александр Балякин, Иван Лебедев, Алексей Финогенов, Владимир Копылов, Лев Стрижак, Дмитрий Кузнецов, Кирилл Сысоев;

3 место — Савелий Тимофеев, Данила Иванов, Норайр Тер-Маргарян, Андрей Кострыкин, Георгий Волков, Александр Копылов, Александр Белков.

«Благодарю руководство компании „ЮКО“, выступившего с инициативой проведения турнира, за поддержку в развитии молодежного спорта в городском округе. И, конечно же, тренерский состав, который отлично подготовил ребят: в очередной раз наши спортсмены в упорных поединках заслужили десятки наград», — отметил заместитель главы Солнечногорска Николай Минаев.

Победителей наградили кубками, медалями и грамотами. Помимо соревновательной части, на мероприятии провели лотерею с призами от организатора.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».