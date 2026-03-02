Турнир по рукопашному бою прошел в Щелкове

В универсальном спортивном комплексе «Подмосковье» в Щелкове царила атмосфера спортивного азарта. Здесь состоялся четвертый этап Детской лиги армейского рукопашного боя Московской области, собравший более трехсот юных спортсменов в возрасте от шести до шестнадцати лет.

Соревнования, традиционно проходившие на главной арене, были посвящены памяти Дениса Парфенова — воспитанника спортивного клуба «Патриот» из Балашихи, чья жизнь оборвалась трагически.

«Денис Парфенов, офицер спецподразделения, геройски погибший в феврале 2022 года при выполнении боевых задач по охране аэропорта Антонов в Гостомеле, посмертно награжден Орденом Мужества. Его семья имеет глубокие корни в истории силовых структур: род Парфеновых вписан золотыми буквами в славную летопись легендарного подразделения „Витязь“ и дивизии имени Феликса Дзержинского», — отметили организаторы.

Соревнования проходили по стандартной схеме армейского рукопашного боя, выявляя сильнейших спортсменов в различных возрастных категориях. Организаторами турнира выступили Федерация армейского рукопашного боя Московской области и спортивный клуб «Патриот», продолжающий традиции воспитания чемпионов и патриотов.

Победители и призеры каждого этапа получают памятные дипломы и кубки. Следующий, пятый этап, намечен на 21 марта, а финал, где сойдутся сильнейшие бойцы сезона, состоится в апреле.