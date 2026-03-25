Турнир по рукопашному бою прошел в Щелкове

Спортивный комплекс «Подмосковье» принял V этап детско-юношеской Лиги армейского рукопашного боя Московской области — юбилейный турнир, который в этом году приобрел особое значение. Более 350 юных спортсменов со всей области приехали не только продемонстрировать свои бойцовские навыки и побороться за медали, но и почтить память тренера Владимира Кочеткова, чье имя неразрывно связано с развитием этого вида спорта.

«Турнир проходил в атмосфере уважения и памяти к Владимиру Кочеткову, который ушел из жизни 25 февраля этого года, на 72-м году жизни. Это место, где он отдал спорту и воспитанию молодого поколения почти полвека своей жизни. Его вклад в армейский рукопашный бой неоценим: он не просто готовил спортсменов, но и формировал их как личностей, прививая ценности чести, дисциплины и стремления к победе не только на спортивном поприще, но и в самой жизни», — отметили организаторы.

Под его руководством выросла целая плеяда выдающихся бойцов, включая обладателей Кубка мира. На церемонии открытия, посвященной памяти Владимира Кочеткова, присутствовали почетные гости: директор спорткомплекса «Подмосковье» Кирилл Строков и депутат Государственной Думы Александр Толмачев.

Юные бойцы сражались на татами, следуя принципам честной борьбы, которые были так важны для Владимира Кочеткова. Сезон Лиги армейского рукопашного боя близится к своему завершению. Финальный, шестой этап соревнований состоится 11 апреля.