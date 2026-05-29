Турнир по пулевой стрельбе среди спортсменов с ОВЗ прошел в Воскресенске

В тире клуба «Новое поколение» 28 мая состоялись состязания в рамках пятого этапа Лиги «Лидера» по стрельбе из пневматической винтовки. Участники приехали из Озер, Коломны, Егорьевска, Подольска, Сергиева Посада и Воскресенска.

Состязания проходили среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. В напряженной борьбе участники продемонстрировали достойные результаты.

Среди женщин победу одержала спортсменка из Воскресенска Виктория Пронина, обладательница Кубка общего зачета 2024 года. Это ее первая победа на этапе с декабря 2024 года.

Второе место заняла Нина Кошкина из Подольска, а третье — Наталья Лучинова из Озер, для которой эта бронза стала первой за полгода. В мужском зачете первым стал Владимир Комаров, вторым — Александр Громов (оба из Воскресенска), третьим — Николай Ефимов из Егорьевска.