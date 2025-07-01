Турнир по пляжному волейболу прошел в Зарайске

На песчаных площадках зарайского стадиона прошел турнир по пляжному волейболу в рамках спортивного марафона «Сила России». Чемпионат собрал любителей и профессионалов этого вида спорта из разных уголков Подмосковья.

В соревнованиях приняли участие 13 команд из разных городов Московской области: семь мужских и шесть женских команд представили Зарайск, Озеры, Серебряные Пруды, Ступино и Каширу. По словам организаторов турнира, команды продемонстрировали высокий уровень физической подготовки, дисциплину, волю к победе и настоящий спортивный дух. Игры проходили по олимпийской системе с выбыванием после двух поражений.

Первое место среди мужских команд завоевал дуэт из Зарайска — Денис Сурдин и Евгений Макрушин. Среди женских команд триумфаторами стали Мария Савина и Юлия Орлихина из Серебряных Прудов.