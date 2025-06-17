Турнир по пляжному волейболу прошел в Серебряных Прудах

В округе прошел межмуниципальный турнир по пляжному волейболу, собравший сильнейших спортсменов из разных уголков Подмосковья. Торжественная церемония открытия турнира началась с приветственного слова главы Серебряных Прудов Олега Павлихина.

Он подчеркнул значимость подобных спортивных мероприятий для развития и популяризации здорового образа жизни, а также для укрепления дружеских связей между муниципалитетами.

В результате матчей определились победители и призеры турнира. Среди женских команд бронзовые медали завоевали Светлана Тимофеева и Ольга Елисеева, представляющие Зарайск. Серебряные награды достались дуэту из Серебряных Прудов — Елене Арефьевой и Лизе Шагаевой. Триумфаторами турнира стали Мария Савина из Серебряных Прудов и Екатерина Вяхимягина из города Озеры.

В мужском зачете тройку лидеров составили: Сергей и Дмитрий Бахаревы из Ступина, занявшие третье место, Артем Кирюшин и Алексей Горохов из Серебряных Прудов, удостоенные серебряных медалей и Денис Сурдин и Евгений Макрушин из Зарайска, завоевавшие золотые награды и звание чемпионов турнира.