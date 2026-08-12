Турнир по пляжному волейболу прошел в Подольске

На открытой песчаной площадке состоялся турнир по пляжному волейболу, посвященный Дню физкультурника. В соревнованиях приняли участие 16 команд по два человека. Игры проходили по олимпийской системе: команда выбывала после двух поражений.

Участниками стали как молодежь, так и взрослые спортсмены. Организаторы отметили, что играть приходят в основном квалифицированные люди, которые уже занимаются этим видом спорта.



Пляжный волейбол имеет ряд принципиальных отличий от классического. Вместо шести игроков на площадке выступают по два спортсмена. Размер площадки меньше — 16 на 8 метров, а покрытие из мелкого песка глубиной не менее 40 см требует особой физической подготовки и выносливости.

Главным судьей турнира выступил Владимир Кузнецов. Он отметил, что здесь играли заслуженные мастера спорта и участники Олимпийских игр.