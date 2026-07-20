Турнир по пляжному волейболу на Кубок главы прошел в Солнечногорске

В Солнечногорске 18 июля во время спортивных выходных «Экватор Солнца» прошел турнир по пляжному волейболу, где разыграли Кубок главы. В соревнованиях приняли участие спортсмены разных возрастов и уровней подготовки.

Турнир проводился в трех номинациях. В смешанном волейболе участвовали семь пар мужчин и женщин, шесть пар среди мужчин и девять пар детей и юношей в возрасте от 7 до 15 лет. Младшие игроки выступали в одной команде со старшими. Большинство участников представляли спортивную школу № 1 или закончили ее.

«Пары сыгранные, играют друг с другом. Кто давно, кто недавно. По большому счету здесь все умеющие. Напряженная борьба, играют все практически очко в очко», — прокомментировал тренер по пляжному волейболу спортивной школы № 1 Сергей Запевалов.

Игры проходили одновременно на четырех площадках. Они состояли из трех партий, но их продолжительность была сокращена до 15 очков, за исключением одной партии у юношей, которая длилась до 21 очка.

«Благодарю участников за азарт, стремление к победе и отличное настроение. Спасибо тренерам и наставникам, которые ежедневно помогают нашим спортсменам развиваться и достигать новых высот», — сказал глава округа Константин Михальков.

Победителей наградили кубком и медалями во время спортивного праздника «Звездное лето в Подмосковье» на набережной озера Сенеж.