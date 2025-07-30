Турнир по пляжному волейболу «Кубок Московского моря» пройдет в Дубне

Ежегодные соревнования собирают сильнейших волейболистов не только из Дубны и Подмосковья, но и других регионов России. Турнир на берегу Волги состоится 2 и 3 августа.

Свое название «Кубок Московского моря» получил потому, что именно у воды Иваньковского водохранилища когда-то стояли сетки и сформировалось первое поколение пляжных волейболистов наукограда.

Участники мужского турнира смогут сразиться на спортивных площадках Менделеевской набережной с сильнейшими игроками страны. В соревнованиях примут участие 24 пары спортсменов. Общий призовой фонд составит 170 тысяч рублей.

Перед турниром, 1 августа, игроки клуба «Факел Ямал» и его тренер, мастер спорта России Петр Королев проведут мастер-класс для воспитанников дубненской спортивной школы и любителей волейбола.

«Дубненцы всегда были сильны в волейболе. И такие турниры только подтверждают статус Дубны как волейбольной столицы Подмосковья», — отметил глава муниципалитета Максим Тихомиров.