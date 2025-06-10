Турнир по пляжному самбо ко Дню пограничных войск прошел в Лобне
Состязания по пляжному самбо организовали в Лобне. Это первый подобный турнир в истории округа. Его посвятили Дню пограничных войск и Году защитника Отечества.
Участниками стали более 50 спортсменов из разных регионов России. Самому юному — девять лет, самому возрастному — 47.
Организовали соревнования местные Федерации дзюдо и самбо. Также инициативу поддержали местное отделение «Боевого братства», фонд развития спорта и компания «Трансшип».
Победителем в общекомандном зачете стала команда из Лобни. Второе место заняла сборная из поселка Рождествено. Бронзовым призером оказалась команда из города Тула.
«Пляжное самбо — это развивающийся вид спорта, объединяющий элементы традиционного боя с особенностями, обусловленными спецификой песчаной поверхности», — прокомментировали организаторы турнира.