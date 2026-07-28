Турнир по пляжной борьбе прошел в Химках

В парке имени Льва Толстого в Химках состоялся турнир по пляжной борьбе среди юношей. В соревнованиях приняли участие команды из нескольких городов Московской области и Тверского региона.

На площадке развернулись напряженные поединки, где спортсмены боролись за каждый балл. Зрители активно поддерживали участников, а атмосфера турнира превратила соревнования в настоящий праздник спорта.

За победу боролись команды из Химок, Орехово-Зуева, Новозавидова Тверской области, Тучкова Рузского городского округа, а также коллективы «Альбаго», «Симба» и «Спарта 48» из Путилкова Красногорского городского округа.

«Турнир по пляжной борьбе в парке Толстого объединил юных спортсменов из разных городов. Рад, что Химки становятся площадкой для таких ярких спортивных событий. Уверен, у этих ребят большое будущее», — отметил лидер Движения общественной поддержки Денис Беляев.

Организаторами соревнований выступили школа спортивной борьбы № 1 «Альбаго» из Химок, Комитет по физической культуре и спорту округа и сообщество «Молодежь Подмосковья».