Турнир по плаванию «Большая вода» прошел в Щелкове

В городском округе Щелково 15 июня прошел турнир по плаванию, посвященный памяти Дмитрия Волкова — трехкратного олимпийского призера. Соревнования состоялись в бассейне «Варежки», где Дмитрий тренировался в последние годы своей жизни.
Участники соревновались в четырех стилях: 50 метров вольным стилем, на спине, баттерфляй и брассом.
На старт вышли как любители, так и профессиональные спортсмены, включая участников категории «Мастерс».
Гостей ждали выступления известных спортсменов, захватывающие заплывы и съемки главного спортивного телеканала страны. Особую праздничную атмосферу создавали ведущие — корреспондент «Матч ТВ» Григорий Грановский и звезда шоу «СуперНиндзя» на канале «СТС» Василий Артемьев.
Среди почетных гостей были многократный олимпийский призер Виктор Мазанов, четырехкратный чемпион Олимпийских игр Владимир Сальников и другие выдающиеся спортсмены.
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