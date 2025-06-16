Турнир по плаванию «Большая вода» прошел в Щелкове

В городском округе Щелково 15 июня прошел турнир по плаванию, посвященный памяти Дмитрия Волкова — трехкратного олимпийского призера. Соревнования состоялись в бассейне «Варежки», где Дмитрий тренировался в последние годы своей жизни.

Участники соревновались в четырех стилях: 50 метров вольным стилем, на спине, баттерфляй и брассом.

На старт вышли как любители, так и профессиональные спортсмены, включая участников категории «Мастерс».

Гостей ждали выступления известных спортсменов, захватывающие заплывы и съемки главного спортивного телеканала страны. Особую праздничную атмосферу создавали ведущие — корреспондент «Матч ТВ» Григорий Грановский и звезда шоу «СуперНиндзя» на канале «СТС» Василий Артемьев.