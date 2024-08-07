Турнир по петанку для участников «Активного долголетия» прошел в Серпухове

Областной турнир по петанку в рамках программы «Активное долголетие» прошел в Принарском парке Серпухова. В соревновании приняли участие более 20 команд со всего Подмосковья.

Участников турнира поприветствовал депутат городского округа Серпухов, председатель попечительского центра Николай Пушкин.

Команды бросали шары, стараясь как можно точнее попасть в кошонету- маленький шарик, ставший целью игры. В результате напряженной борьбы победителями турнира стала команда из городского округа Домодедово.

В программе мероприятия также прошли мастер-классы, настольные игры и веселые состязания, а после все участники смогли попробовать вкуснейший плов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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