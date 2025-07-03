Турнир по петанку для клуба «Активное долголетие» пройдет в Солнечногорске

В городском парке культуры и отдыха 5 июля состоится соревнование по петанку, в котором примут участие члены клуба «Активное долголетие». Эти спортсмены уже доказали свое мастерство, став победителями областного турнира «Майский петанк».

Регистрация участников начнется в 11:00 на площадке у тира в парке. Напомним, что занятия петанком для долголетов Солнечногорска стартовали в 2022 году. В прошлом году команда клуба заняла почетное третье место на турнире Московской области, где соревновались 20 команд.

«Спортсмены продемонстрируют свои навыки и мастерство, а зрители смогут насладиться динамичной игрой и зарядиться позитивом. Петанк — игра для всех возрастов, и это мероприятие — прекрасная возможность открыть для себя новый вид спорта», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Нодар Бощеван.

Для уточнения расписания и получения информации о других мероприятиях клуба можно обратиться по адресу: ул. Красная, 71, либо по телефону: 8-926-845-72-91.