Турнир по пауэрлифтингу среди военных прошел в Серпухове

В городе Протвино, в спортивном комплексе «Импульс», прошел турнир по пауэрлифтингу, который собрал более двухсот атлетов из разных уголков России. Участники соревнований, представляющие различные рода войск, состязались в классическом троеборье и жиме лежа.

«Протвино впервые приняло соревнования такого высокого ранга. Проведение турнира на местном уровне является важным шагом в развитии силовых видов спорта и открывает новые горизонты для спортсменов региона. Итоги турнира превзошли все ожидания: были определены лучшие команды, а участники установили несколько новых рекордов среди военнослужащих», — сообщили организаторы.

Также они добавили, что такой масштабный турнир в Протвино не только повысил интерес к пауэрлифтингу, но и укрепил связи между различными родами войск, способствуя обмену опытом и повышению уровня подготовки атлетов.