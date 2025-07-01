Турнир по пауэрлифтингу пройдет в Серпухове

Дворец спорта «Надежда» распахнет свои двери для пауэрлифтеров со всего Подмосковья. Зрителей ждут четыре дня напряженной борьбы.

Спортсмены со всего Подмосковья соберутся вместе, чтобы продемонстрировать свое мастерство в трех классических дисциплинах пауэрлифтинга: приседаниях со штангой, жиме лежа и становой тяге. По словам организаторов соревнований, эти три упражнения требуют от атлетов не только физической силы, но и грамотной техники, выносливости и силы воли.

На помост Дворца спорта «Надежда» выйдут более двухсот шестидесяти атлетов, представляющих три десятка городов Московской области.

Торжественная церемония открытия соревнований состоится 3 июля в 10:00. После открытия начнутся соревнования, которые продолжатся еще три дня. Каждый день состязания будут начинаться в то же время — в 10:00.