Турнир по панкратиону памяти защитников Отечества прошел в Серпухове
В Серпухове завершился ежегодный турнир по панкратиону. Соревнования посвятили памяти военнослужащих, погибших в локальных конфликтах.
1 февраля во Дворце спорта «Надежда» выступили около 160 спортсменов из Подмосковья, Калужской и Рязанской областей. Турнир провели в седьмой раз.
В этом году впервые применили две версии правил — от мягкого формата до полного контакта. Это позволило привлечь больше участников с разной подготовкой.
«Патриотическое воспитание в спорте помогает юным атлетам помнить о героях. Мы воспитываем не только чемпионов, но и достойных граждан», — сказала заместитель главы округа Оксана Лебедева
Организаторы пожелали всем участникам красивых боев и заслуженных побед.