Турнир по настольному теннису прошел в Луховицах

В минувшие выходные стены физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимпиец» имени Юрия Борзаковского стали ареной для поединков. Здесь состоялся открытый турнир по настольному теннису, посвященный памяти легендарного местного наставника, заслуженного работника физической культуры и спорта Московской области Геннадия Солонина.

Торжественную часть мероприятия открыл председатель Совета депутатов округа Геннадий Воронин. В своем обращении к участникам он особо подчеркнул значимость личности Солонина для развития регионального спорта.

«Геннадий Петрович был истинным патриотом своей малой родины. Уроженец Луховиц, выпускник Выкопанской школы, он прошел славный путь от рабочего машиностроительного завода до признанного тренера. Именно его инициатива легла в основу создания луховицкого клуба настольного тенниса. За годы работы он воспитал целую плеяду талантливых спортсменов, среди которых множество мастеров и кандидатов в мастера спорта», — сообщил Геннадий Воронин.

За победу боролись представители Москвы, Коломны, Егорьевска, Зарайска, Озер, а также делегация из Рязанской области. Честь округа на домашних столах защищали воспитанники спортивного центра «Луховицы». По итогам соревнований многие местные теннисисты вошли в число победителей и призеров в своих категориях.