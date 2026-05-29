Турнир по настольному теннису прошел в Истре

В Истринской школе № 2 прошел пятый, финальный тур «Кубка Федерации — 2026» по настольному теннису. В нем приняли участие 62 спортсмена из Истры, Москвы, Красногорска, Лотошина, Рузы, Солнечногорска, Брянска и Крымска.

Спортсмены боролись в одиночном, парном и командном разрядах. По результатам пяти туров определялись победители и призеры среди лучших команд.

В четырех этапах выиграла команда «Русь» из Рузы: Андрей Куприянов, Евгений Архипов и Николай Заболотский. Серебряным призером стала команда «Экспресс Москва — Истра», в составе которой были Дмитрий Тумайкин из столицы, Алексей Барышников и Александр Трапезников из Истры. Бронзовую награду завоевали Илья Егорычев, Дарья Игнатьева и Всеволод Стоянец из сборной федерации «Весна».

Впереди спортсменов ждет летнее первенство «Кубок родного края», первый тур которого пройдет 12 июня.