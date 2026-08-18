Турнир по настольному теннису прошел в Богородском округе

Турнир по настольному теннису состоялся в Богородском округе в рамках проекта «Гвардейская машина». Мероприятие организовали молодогвардейцы совместно со спортивным клубом «Виктория».

Разноуровневый состав участников сделал турнир особенно интересным: на одной площадке встретились те, кто только делает первые шаги в настольном теннисе, и спортсмены с серьезной практикой. В соревнованиях приняли участие жители разных возрастов — как начинающие любители, так и опытные игроки.

Спортивный клуб «Виктория» недавно был обновлен в рамках Народной программы. Благодаря проведенным работам в клубе стало еще комфортнее тренироваться и проводить спортивные мероприятия — современные условия помогают привлекать к активному образу жизни все больше жителей округа.

Участники отметили не только хорошую организацию, но и теплую, дружескую атмосферу турнира. «Очень классно, много интересных профессиональных игроков, и очень приятно, конечно, было выиграть и получить такие чудесные подарки. Огромное спасибо за возможность», — поделилась впечатлениями участница турнира Дарья Мелешенко.