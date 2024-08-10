Турнир по настольному теннису пройдет в поселке Лунево в Химках 11 августа

Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки

В честь Дня рождения аэропорта Шереметьево в городском округе Химки проведут открытый турнир по настольному теннису. Участники соберутся стадионе поселка Лунево 11 августа.

В соревнованиях по настольному теннису ко Дню аэропорта Шереметьево примут участие и профессионалы, и любители. Турнир проведут в личном зачете. Спортсмены покажут навыки в игре, а также обменяются опытом друг с другом. Победителям торжественно вручат медали и грамоты.

Спортивное событие стартует 11 августа в 12:20 по адресу: стадион Лунево, сооружение 2М.

Напомним, что именно 11 августа в Шереметьево обслужили первый рейс из Ленинграда: в этом году аэропорт отметит юбилей 65 лет. Сегодня это крупнейший аэропорт России по по объемам пассажирских и грузовых перевозок, также он входит в ТОП-5 аэропортов-хабов Европы.

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