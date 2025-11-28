Турнир по настольному теннису памяти Михаила Игнатьева прошел в Истре

На спортивной базе школы № 2 в микрорайоне Восточный состоялся большой турнир по настольному теннису. Он был посвящен памяти судьи республиканской категории, тренера высшей категории Михаила Игнатьева.

В этом году за победу боролись 46 спортсменов из Истры, Москвы, Красногорска, Лотошина, Волоколамска, Шаховской и Рузы. Сами соревнования проходили в четырех категориях, а главной интригой турнира стало определение абсолютного победителя, которому вручили переходящий кубок.

В категории юноши и девушки в возрасте до 14 лет все три почетных места заняли школьники из муниципального округа Истра: Артем Андрюшкевич, Роман Муллабаев и Кира Бажанова. В старшей категории места распределились таким образом: первое — у Дарьи Игнатьевой из Истры, второе — у Артема Калиновского из Лотошино, замкнул тройку победителей Всеволод Стоянец из Истры.

В категории мужчины и женщины до 50 лет все призовые места завоевали спортсмены из Истры: Юлия Смирнова, Олег Москвин и Сергей Зверев.

Звание абсолютного победителя IV Мемориального кубка Михаила Игнатьева и главный приз получила Юлия Смирнова из Истры.