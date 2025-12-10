Турнир по настольному теннису ко Дню героев Отечества прошел в Химках

В училище олимпийского резерва № 3 состоялся турнир по настольному теннису, приуроченный ко Дню героев Отечества. Соревнования проходили по олимпийской системе — на вылет, с финальными поединками.

Состязания собрали студентов всех отделений, преподавателей и сотрудников училища.

«Настольный теннис — наш профильный вид спорта, поэтому такой турнир стал понятным и близким форматом для студентов и итоговым событием патриотической работы», — отметила советник директора по воспитанию Любовь Густилина.

Почетным гостем мероприятия стал член Ассоциации ветеранов СВО Химок Владислав Степушин.

«Эти ребята представляют наш город и страну на спортивных площадках, поэтому должны знать, что такое — любить свою Родину. А благодаря таким турнирам, они понимают, что важно держать ответственность за себя, за Отечество, всегда помнить и чтить людей, проявляющих мужество и героизм», — подчеркнул Владислав Степушин.

Победителем турнира стал студент Илья Кузнецов, второе место занял Артем Попович, а третье — преподаватель Иван Никитин. Организаторы считают, что такие спортивные соревнования помогают формировать у молодежи чувство ответственности, уважения к истории страны и готовности защищать ее интересы.