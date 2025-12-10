Турнир по настольному теннису ко Дню Героев Отечества прошел в Химках

В Химках на базе Училища олимпийского резерва № 3 прошел турнир по настольному теннису, приуроченный ко Дню Героев Отечества,. Об этом сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

В соревнованиях участвовали спортсмены, преподаватели и сотрудники училища. Почетным гостем стал представитель ассоциации ветеранов СВО городского округа Химки Владислав Степушин. Турнир прошел по олимпийской системе с сетами на вылет и финальными поединками. Победу одержал студент Илья Кузнецов, второе место занял воспитанник училища Артем Попович, а третье досталось преподавателю Ивану Никитину.

«В этот знаменательный день я рад присутствовать здесь и видеть, как в честь важного для нашей страны праздника проводится такое спортивное мероприятие с участием молодежи. Эти ребята представляют наш город и страну на спортивных площадках, поэтому должны знать, что такое — любить свою Родину», — отметил Степушин.

Советник директора УОР № 3 по воспитанию Любовь Густилина подчеркнула, что в образовательных учреждениях День Героев Отечества обычно отмечают уроками мужества и встречами с ветеранами. В этом году училище решило провести турнир по настольному теннису, поскольку это профильный вид спорта для студентов, у которых уже много наград. По ее словам, такой формат оказался интересным для молодежи, а турнир стал итоговым мероприятием работы со студентами в рамках патриотического воспитания.

Соревнования организовали в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».