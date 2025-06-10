Турнир по настольной игре «Ситиполия» прошел в Балашихе

В школе № 30 микрорайона Авиаторов в Балашихе прошел увлекательный турнир по игре «Ситиполия Большая Балашиха», собравший более 90 учеников. На протяжении трех часов юные участники с энтузиазмом погружались в мир экономики и истории родного города, «покупая» и «продавая» его ключевые предприятия.

Эта динамичная игра стала не только развлечением, но и способом узнать о прошлом и настоящем Балашихи, а также о людях, которые внесли вклад в ее развитие. Игровое поле «Ситиполии» отражало реальную карту города: на нем были отмечены промышленные заводы, железнодорожные станции, спортивные арены и другие значимые объекты. Участники передвигали фишки, используя игровую валюту — ситирубли, и могли вытягивать карточки шанса или обращаться к городской казне. Особый интерес вызывала клетка «Квиз»: попав на нее, игроки сканировали QR-код, чтобы ответить на вопросы об истории и достопримечательностях Балашихи. Правильные ответы приносили дополнительные бонусы, делая игру еще более захватывающей.

Через «Ситиполию» школьники в доступной форме знакомились с важными фактами о городе и его выдающихся личностях. Игра помогла им не только лучше понять Балашиху, но и развить навыки стратегического мышления, работы в команде и финансовой грамотности. Атмосфера турнира была наполнена азартом и радостью открытий, ведь каждый ход приближал участников к новым знаниям.

Этот турнир — часть масштабной программы по профориентации, реализуемой в Балашихе. Помимо «Ситиполии», школьников ждут экскурсии на местные предприятия, тесты для выбора будущей профессии и встречи с родителями, где обсуждаются карьерные перспективы. Такие инициативы помогают молодежи осознанно подойти к своему будущему, вдохновляясь возможностями родного города.

«Ситиполия Большая Балашиха» доказала, что обучение может быть увлекательным и практичным. Турнир не только объединил учеников, но и укрепил их связь с Балашихой, показав, как важна история и развитие родного края для