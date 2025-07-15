Турнир по настольной игре «Ситиполия» прошел в Балашихе

В микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха в одном из торгово-развлекательных центров состоялся летний турнир по настольной игре «Ситиполия Большая Балашиха». В соревновании приняли участие более 20 человек, которые с энтузиазмом погрузились в атмосферу игры.

На протяжении трех часов участники активно «приобретали» и «продавали» виртуальные объекты города: известные предприятия, спортивные комплексы, учреждения и другие значимые места Балашихи. Игра не только подарила азарт и веселье, но и помогла ребятам узнать любопытные факты об истории родного края и познакомиться с выдающимися личностями, связанными с городом.

Победители турнира получили памятные призы, а все участники — заряд хорошего настроения и новые знания.

Игра «Ситиполия Большая Балашиха» стала частью масштабной программы по профориентации школьников. В ее рамках также проводятся экскурсии на местные предприятия, профориентационные тесты и встречи с родителями, что помогает молодежи лучше понять свои профессиональные интересы и возможности. Такие мероприятия способствуют не только развитию кругозора, но и укреплению связи подрастающего поколения с родным городом.