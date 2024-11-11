Турнир по настольной игре провели для людей с ОВЗ в Подольске

Соревнования по игре в джакколо для людей с ограниченными физическими возможностями прошли в Климовске. Мероприятие посвятили отмечавшемуся в России Дню народного единства.

В игре джакколо участники закатывают деревянные шайбы в специальные лузы на двухметровой доске. Свое название она получила в честь Жакко Шмидта, благодаря которому игра приобрела большую популярность в Германии.

Все участники соревнований получили подарки, а победителей и призеров наградили дипломами.

Открытый турнир по джакколо состоялся ранее на базе спортивной школы «Весна». Такие соревнования в учреждении проводятся на постоянно основе. В них участвовали 17 представителей Климовской городской организации инвалидов и физкультурно-спортивного клуба инвалидов «Корсар-Спорт».

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