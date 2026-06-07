Турнир по мотокроссу на Кубок «Красные Крылья» прошел в Серпухове

На острове «Русский» состоялся XX турнир по мотокроссу и кантри-кроссу на Кубок «Красные Крылья». В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из 12 регионов страны, которые вышли на одну из самых сложных песчаных трасс Подмосковья.

Организатором турнира выступила спортивная школа «Зубренок» под руководством тренера Дмитрия Семенкова. На трассу вышли как начинающие гонщики, так и опытные спортсмены, которые продемонстрировали высокий уровень подготовки и мастерства. География участников охватила Москву, Санкт-Петербург, Тулу, Хакасию и другие регионы России.

Песчаная трасса острова «Русский» хорошо известна среди любителей мотоспорта своими непростыми условиями. Несмотря на сложный рельеф, спортсмены показали зрелищную борьбу и достойные результаты. Каждый заезд продолжался полтора часа, а протяженность маршрута составила восемь километров.

Соревнования традиционно направлены не только на определение победителей. Турнир помогает развивать мотоспорт, привлекать к нему новых участников и создавать площадку для общения и обмена опытом между представителями разных регионов страны.

«Мотоспорт — это адреналин, сила духа и настоящие эмоции. Всем участникам ярких побед и безопасного финиша», — отметил глава муниципалитета Алексей Шимко.

Юбилейный турнир вновь подтвердил высокий интерес к мотоспорту и стал одним из крупнейших профильных соревнований сезона в округе.