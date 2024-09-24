Турнир по ММА в поддержку участников СВО пройдет в Павловском Посаде

Юбилейный турнир по смешанным единоборствам Old guard division X пройдет в Павловском Посаде 28 сентября. Спортсмены будут соревноваться за призы главы Павлово-Посадского городского округа Дениса Семенова в поддержку участников специальной военной операции.

Турнир по смешанным единоборствам пройдет во Дворце спорта «Надежда». Жители округа смогут посмотреть его бесплатно. Начало — в 17:00.

Онлайн-трансляции доступны на странице Союза ММА России, профессиональной лиги Old guard division во «ВКонтакте», хостингах YouTube и RuTube.

Взвешивание состоится 27 сентября в 10:00 на втором этаже бизнес-центра «Омега» в доме № 26 на улице Ленинская Слобода.

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