Сегодня 18:46 Турнир по ММА в поддержку участников СВО пройдет в Павловском Посаде Фото: Unsplash
Юбилейный турнир по смешанным единоборствам Old guard division X пройдет в Павловском Посаде 28 сентября. Спортсмены будут соревноваться за призы главы Павлово-Посадского городского округа Дениса Семенова в поддержку участников специальной военной операции.
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