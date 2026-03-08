Турнир по мини‑футболу среди женщин прошел в Химках
В преддверии Международного женского дня в спортивном комплексе «Юность» в Сходне состоялся турнир по мини‑футболу среди женских команд. Мероприятие объединило целеустремленных, активных и сильных духом спортсменок, для которых спорт стал важной частью жизни.
Турнир посетили глава городского округа Химки Инна Федотова, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский и легендарная футболистка, вратарь, рекордсменка страны по количеству матчей за национальные сборные СССР и России Светлана Петько.
Гости осмотрели спортивный комплекс, который обновили в рамках «Народной программы» партии «Единая Россия», и поддержали участниц соревнований. Сергей Малиновский отметил, что женский футбол в Химках развивается все активнее, и такие турниры служат лучшим подтверждением этому. На площадке царили не только спортивный азарт, но и настоящая командная поддержка, сила характера и стремление к победе.
По итогам турнира места распределились следующим образом:
- «Аленький цветочек» (капитан — Ирина Збродько);
- «Черная мамба» (капитан — Елена Карапузкина);
- «Ясный лучик» (капитан — Ирина Ложкина);
- «Белые звездочки» (капитан — Татьяна Лукичева).
Турнир стал настоящим праздником спорта и доказал, что женский футбол в регионе активно развивается.