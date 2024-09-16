Турнир по мини‑футболу памяти Вани Плотникова прошел в Чехове

В честь талантливого юного футболиста Вани Плотникова на стадионе «Химик» в городском округе Чехов провели соревнования по мини-футболу. За звание победителя состязались 16 команд.

Среди участников турнира в память о футболисте Ване Плотникове были средние общеобразовательные школы № 8, № 9, № 1, Чехов-7, Чехов-2, Манушкинская, Столбовская, Троицкая, Новобытовская, Крюковская, Любучанская, средняя школа № 10, гимназии № 2 и № 7.

Первое место заняла команда гимназии № 7, второе — у футболистов из средней школы № 10, почетное третье завоевали школьники гимназии № 2.

Лучшими игроками соревнований признали Романа Христолюбова из гимназии № 7, Игната Новикова из средней школы № 10, Юрия Душкина из гимназии № 2, Владимира Мазура из средней школы № 9.

Победителям и лучшим игрокам торжественно вручили почетные грамоты, медали, кубки и статуэтки.

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