Турнир по мини-футболу в честь погибшего спасателя прошел в Ногинске

В Ногинске состоялся турнир по мини-футболу, посвященный лейтенанту Магомеду Нальгиеву, который стал примером мужества и самоотверженности. Спортивное мероприятие прошло 19 сентября в спортивном комплексе «Знамя».

Магомед Нальгиев, кавалер ордена Мужества, ушел из жизни в 2023 году, спасая ребенка из-под завалов после взрыва бытового газа в Балашихе. Его отвага и решительность в момент опасности стали символом героизма для многих. Нальгиев служил в Ногинском спасательном центре МЧС России, и за свои безупречные действия был награжден посмертно.

Турнир проводится ежегодно, и в этом году в числе почетных гостей присутствовали генерал-майор Евгений Гаврилюк и президент Федерации футбола Богородского округа Сергей Жулябин. Участники почтили память героя минутой молчания.

На поле встретились девять команд, которые продемонстрировали зрителям захватывающую игру с множеством острых моментов. В напряженной борьбе первое место заняли ветераны МЧС Богородского округа. Вторую позицию заняла команда «Спасатель» из Ногинского спасательного центра, а третьими стали «Спасатель 2». Турнир не только увлек зрителей, но и напомнил о важности мужества и преданности долгу.