Турнир по мини-футболу среди школьников начался в Серпухове

Церемония открытия V Кубка «Абсолют» состоялась 15 мая. В этом году состязание собрало 16 команд из Серпухова, Чехова, Перми и других городов.

Участников приветствовали исполняющая обязанности директора инклюзивной школы «Абсолют» Юлия Шевяхова и руководитель организации «Спорт рядом» и футбольной школы «Ястребы» Руслан Вахитов. Они пожелали ребятам удачи и подчеркнули, что спорт по-настоящему объединяет.

Поднять боевой дух помогли группа поддержки и талисман турнира — тигр-маскот. Из его лап юные футболисты получили тематические рюкзаки. После официальной части матчи развернулись одновременно на двух площадках: в школе «Абсолют» соревновались команды коррекционных школ, а на поле школы «Ястребы» играли участники из общеобразовательных учреждений.

Среди коррекционных школ в группе А на данный момент лидируют «Равные возможности» с девятью очками, далее идут «Никулинцы», «Эверест» и «Успех».

В группе Б команды «Азимут» и «Сатурн» набрали по шесть очков, «ГШИ» и «Лидер» — по три очка.

В турнире общеобразовательных школ в группе А лидирует Любучанская школа, затем идут «Абсолют» и «Оболенск» с одинаковым количеством баллов, а далее — школа № 9 из Чехова.

В группе Б впереди — школьный спортивный клуб «Факел», далее — «Ястребы», детский футбольный клуб «Метеор» и «Дом для мамы».