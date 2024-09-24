Турнир по мини-футболу среди медорганизаций прошел в Подмосковье

В рамках развития корпоративной культуры в системе здравоохранения Московской области прошел турнир по мини-футболу «Лига здоровья — 2024». Соревнования организовал профсоюз работников здравоохранения и Минздрав региона.

Турнир собрал 11 команд и более 200 гостей в Раменском городском округе. Команды представляли различные медучреждения, включая скорую помощь и областные больницы.

«Поддержать спортсменов приехали исполняющий обязанности министра здравоохранения Подмосковья Максим Максимов, представители областного Минздрава, администрации Раменского городского округа, руководители ряда подмосковных больниц, болельщики», — прокомментировала председатель Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения России Нина Суслонова.

Игры проходили в трех группах. Каждый матч длился по 30 минут. Победу одержала Жуковская областная клиническая больница, второе место заняла команда Мытищинской больницы, а третье — Московской областной станции скорой помощи.

Помимо этого, в рамках соревнований определили лучших игроков. Так, Алексей Волчков стал лучшим нападающим, Раджаб Магомедов — лучшим защитником, Хасан Насипов — лучшим вратарем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».