Турнир по мини-футболу среди команд предприятий округа прошел в Балашихе
На стадионе спортшколы «Орион» 24 мая состоялся турнир по мини-футболу с участием команд из Балашихи. Это мероприятие прошло в рамках VIII Фестиваля бизнеса, посвященного Дню российского предпринимательства.
В турнире выступили восемь коллективов, сформированных из руководителей и сотрудников ведущих предприятий округа. Президент Балашихинской торгово-промышленной палаты Анатолий Шестаков поприветствовал участников, подчеркнув важность подобных событий для бизнес-сообщества и пожелав игрокам ярких впечатлений от игры.
В состязаниях приняли участие представители Торгово-промышленной палаты из 345 механического завода, авиакорпорации «Рубин», Криогенмаша, «Альфа-Банка», Российского государственного университета народного хозяйства имени В. И. Вернадского, НПО «Машиностроение», завода Технопул-Р и фабрики «Галвент».
Спортивные турниры среди любительских команд, приуроченные ко Дню российского предпринимательства, проходят уже пятый год подряд.
Турнир проходил по формату «5+1» — на поле одновременно выходили пять игроков и вратарь от каждой команды. Матчи состояли из двух таймов по семь минут с пяти минутным перерывом. Сначала прошел групповой этап, по итогам которого определились участники плей-офф, затем состоялись полуфиналы, финал и матч за третье место. Об этом рассказал начальник организационного отдела ТПП Роман Далада.
Команда авиакорпорации «Рубин» под руководством капитана и одного из руководителей производства Романа Шуралева заняла второе место. Спортсмены тренировались еженедельно на протяжении года и участвовали в городских соревнованиях, включая Балашихинскую лигу предприятий.