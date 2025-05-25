Турнир по мини-футболу среди команд предприятий округа прошел в Балашихе

На стадионе спортшколы «Орион» 24 мая состоялся турнир по мини-футболу с участием команд из Балашихи. Это мероприятие прошло в рамках VIII Фестиваля бизнеса, посвященного Дню российского предпринимательства.

В турнире выступили восемь коллективов, сформированных из руководителей и сотрудников ведущих предприятий округа. Президент Балашихинской торгово-промышленной палаты Анатолий Шестаков поприветствовал участников, подчеркнув важность подобных событий для бизнес-сообщества и пожелав игрокам ярких впечатлений от игры.

В состязаниях приняли участие представители Торгово-промышленной палаты из 345 механического завода, авиакорпорации «Рубин», Криогенмаша, «Альфа-Банка», Российского государственного университета народного хозяйства имени В. И. Вернадского, НПО «Машиностроение», завода Технопул-Р и фабрики «Галвент».

Спортивные турниры среди любительских команд, приуроченные ко Дню российского предпринимательства, проходят уже пятый год подряд.