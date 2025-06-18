Турнир по мини-футболу среди дворовых команд прошел в Зарайске

Спортивно-оздоровительные состязания «Кожаный мяч» провели в Центральном парке культуры и отдыха в Зарайске. Участие в нем приняли 10 команд муниципалитета.

Поприветствовали футболистов директор Центра досуга «Победа» Ольга Маркова и тренеры-преподаватели Детско-юношеской спортивной школы Зарайска Виктор Бычков и Никита Лебедев

Победителем турнира стала команда «Карлен Джан». Серебряным призером оказалась сборная «Юнайты». На третьем месте расположилась команда «Алмаз».

Лучшая команда получила кубок, призеров наградили медалями. Кроме того, главный врач Зарайской больницы Роман Рапцун подарил ребятам мороженое.

Параллельно в парке работала тематическая фотовыставка, которую посетили футболисты. Также для них организовали фан-встречу «Легенды зарайского футбола» и квизе-викторину по этому виду спорта.